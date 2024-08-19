Лавров откинул возможность переговоров России и Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил возможность переговоров с Украиной после начала наступления ВСУ в Курской области.﻿﻿ Об этом пишут российские пропагандистские СМИ "РИА Новости" и "ТАСС" со ссылкой на Лаврова, сообщает Украинская правда.

Лавров заявил, что Путин "четко сказал, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения в Курскую область не может быть и речи".

Также глава российского МИД назвал слухами утверждения о каких-либо контактах для переговоров с Киевом.

Информация о таких контактах, по словам Лаврова, – это продолжение конференции по Украине в Швейцарии, где было принято решение о создании рабочих групп. Впрочем, по его словам, для Москвы этот процесс неприемлем, потому что его единственная цель – продвижение ультиматума под названием "формула Зеленского".