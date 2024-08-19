Зафиксированы ударные беспилотники с нескольких направлений (Обновлено)

Российская армия вечером 19 августа запустила ударные беспилотники в Украину с нескольких направлений.﻿﻿ Со ссылкой на Воздушные силы, сообщает Украинская правда.

В 21:39 сообщили об угрозе ударных БпЛА в Сумской области. Впоследствии военные уточнили, что БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный.

В 21:49 появилась угроза БпЛА направлением с Херсонщины на Николаевщину.

В 22:22 военные предупредили о движении ударных БпЛА на границе Полтавской и Сумской областей, курс западный; БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину и БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный.

В 22:43 сообщили о движении ударных БпЛА на границе Черниговской и Полтавской областей, курс западный; БпЛА в южной части Сумской области, курс западный; БпЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный и БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.