Зеленский призвал послов работать над расширением разрешения ударов по РФ

Президент Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов способствовать тому, чтобы западные государства расширяли разрешение использовать переданное ими дальнобойное оружие для ударов по территории России, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время ежегодного совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений в Днепре в понедельник, 19 августа.

По словам Зеленского, если бы Запад не установил ограничения на применение оружия на территории России, "мы не нуждались бы в физическом мероприятии, в частности, на Курщину ради защиты наших украинских граждан в приграничье и уничтожения российского потенциала агрессии".

"Российские военные базы и российские военные аэродромы, российская логистика и другие военные объекты, чье существование позволяет Путину уклоняться от поиска мира, являются вполне справедливыми целями для наших Сил обороны" , – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Украина нуждается в достаточной дальнобойности, чтобы защищаться от российских ракет и управляемых авиабомб, а также переброски российских войск и давления на ключевых фронтовых направлениях.

"Сейчас это (дальнобойность. – Ред.) ключевое защитное решение, которое должно поддержать наших воинов. И это касается работы прежде всего наших дипломатов, вас и других представителей Украины в Америке, в Великобритании, во Франции, в Германии и также в тех странах, которые способны сами или влияя на партнеров решить вопрос о дальнобойности" , – заявил Зеленский.

По его мнению, реакция российских властей на события на Курщине свидетельствует, что "нет никакой рациональной причины не давать нам быть действительно крепкими, действительно дальнобойными".