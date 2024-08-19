На нефтебазе Росрезерва вторые сутки не могут потушить пожар - СМИ

На нефтебазе Росрезерва в Ростовской области вторые сутки продолжается пожар после атаки дронов 18 августа. Огнем охвачены уже более десяти цистерн с топливом. Со ссылкой на Радио Свобода, сообщает Новое время.

Снимок был сделан в понедельник 19 августа в 14:23 по местному времени.

t.me/radiosvoboda

Журналисты отмечают, что, судя по фотографии, огонь продолжает распространяться по территории базы, охватывая все новые цистерны с топливом — горящих цистерн на нем уже не менее десяти.

По словам местного губернатора Василия Голубева, уже больше 40 пожарных пострадали.

Ночью 18 августа росСМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области после ударов БПЛА.

Генштаб ВСУ подтвердил, что ВСУ атаковали комбинат Кавказ в Ростовской области. На складах хранились нефть и нефтепродукты для нужд российской армии.