ISW: Путин поехал в Баку, чтобы отвлечь внимание от "неудобной ситуации" на Курщине
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), правитель России Владимир Путин поехал в Баку, якобы демонстрируя дипломатическую активность, и попытался отвлечь внимание от "неудобной ситуации" в Курской области, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
Путин посетил Азербайджан 18 августа, по мнению аналитиков, вероятно, пытаясь отвлечь внимание от украинского вторжения в Курскую область и представить себя как неизменно эффективного дипломата.
В отчете отмечается, что Путин прибыл в Баку 18 августа с российской делегацией, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, с двухдневным визитом, чтобы встретиться с президентом Азербайджана Ильгамом Алиевым для обсуждения российско-азербайджанских двусторонних отношений.
По сообщениям, делегации обсудили двусторонние энергетические связи, русскоязычные инициативы в Азербайджане и готовность России выступить посредником в мирном урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.
"Время этого визита заслуживает внимания, учитывая ситуацию в Курской области и постоянные усилия Кремля, направленные на преуменьшение масштабов и последствий украинского вторжения.
Российские государственные СМИ сосредоточились на поездке Путина в Азербайджан, освещая мельчайшие детали, вероятно, частично для того, чтобы отвлечь внимание от неудобной ситуации в России, наполнив информационное пространство демонстрацией глобальной дипломатической активности Кремля и его якобы успехов".
В обзоре также отмечают, что украинские войска продолжали незначительное продвижение в Курской области 19 августа на фоне длительных боев в этом регионе.
Эксперты указывают: реакция Кремля на вторжение Украины в Курскую область подчеркнула, что внутренние приоритеты Кремля все больше ориентируются на стабильность режима, особенно в течение последнего года.
Российское издание "Важные истории" сообщило 19 августа, что реакция Путина на "курскую ситуацию" выявила определенные сдвиги во властной вертикали Кремля, многие из которых произошли в течение последних нескольких месяцев.
Путин назначил своего бывшего телохранителя Алексея Дюмина руководить "контртеррористической" операцией против украинской деятельности в Курской области, что, как отмечают "Важные истории", означает, что Путин не доверяет российскому Генеральному штабу и Министерству обороны (которые теоретически должны отвечать за оборонную военную деятельность) и полагается на людей, которым он доверяет лично.
Источник сообщил "Важным историям", что Дюмин сейчас находится в конфликте с представителями Администрации президента России, что также свидетельствует о том, что Путин продолжает поддерживать тех, кто пользуется его личным расположением.
"Репортажи "Важных историй" убедительно свидетельствуют о том, что Кремль все больше ориентирует свои главные приоритеты на стабильность режима.ISW подробно освещал усилия Путина, направленные на сохранение ядра лояльных силовиков в российской властной вертикали, особенно после того, как в июне 2023 года вооруженное восстание "группы Вагнера" впервые поставило под угрозу режим Путина.
Общее смещение Кремля в сторону таких силовиков, как Дюмин, которому Путин лично доверяет, и сотрудников служб безопасности с прочной репутацией в сфере борьбы с терроризмом и контрразведки, свидетельствует о том, что Кремль все чаще рассматривает таких лиц в качестве гарантов режима. Операция Украины в Курской области особенно разоблачила эту динамику, а последующая реакция Кремля на вторжение еще больше подчеркивает все большую зависимость от офицеров и структур безопасности, а не от более политически или экономически ориентированных внутренних структур".
Ключевые выводы ISW за 19 августа:
- Украинские войска продолжили незначительное продвижение в Курской области 19 августа на фоне продолжающихся боев в этом регионе.
- Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов обострил ситуацию, к которой Кремль исторически относился с чрезвычайной осторожностью, призвав призывников участвовать в боевых действиях в Курской области и отвергнув беспокойство родственников призывников.
- Путин посетил Азербайджан 18 августа, вероятно, пытаясь отвлечь внимание от украинского вторжения в Курскую область и представить себя как неизменно эффективного дипломата.
- Реакция Кремля на вторжение Украины в Курскую область подчеркнула, что внутренние приоритеты Кремля все больше ориентируются на стабильность режима, особенно в течение последнего года.
- Путин подписал 19 августа указ о дальнейшей кодификации размытой российской государственной идеологии в российском законодательстве без внесения конкретных изменений в российскую Конституцию. Попытка Путина кодифицировать конкретную идеологию может быть направлена на противодействие собственным усилиям российского ультранационалистического сообщества, направленным на создание общепринятой национальной идеологии.
- Российские чиновники продолжают попытки возложить на Украину ответственность за отсутствие переговоров о прекращении войны.Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Купянска, Сватово, Покровска и Угледара.
- Местное СМИ Сахалинской области сообщило 19 августа, что Пограничная служба ФСБ России на Сахалине и других субъектах Дальневосточного, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов впервые за неопределенное "длительное" время возобновила призыв на срочную службу.