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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минушие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минушие сутки
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 601 800 оккупантов, 1330 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 20 августа составили:

  • личного состава – около 601 800 (+1330) человек,
  • танков ‒ 8518 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16521 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 17156 (+52) ед,
  • РСЗО – 1166 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 926 (+1) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13864 (+55),
  • крылатые ракеты ‒ 2438 (+1),
  • корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подводные лодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23142 (+95) ед,
  • специальная техника – 2885 (+22).

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