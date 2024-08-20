В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минушие сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 601 800 оккупантов, 1330 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 20 августа составили:
- личного состава – около 601 800 (+1330) человек,
- танков ‒ 8518 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16521 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 17156 (+52) ед,
- РСЗО – 1166 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 926 (+1) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13864 (+55),
- крылатые ракеты ‒ 2438 (+1),
- корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
- подводные лодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23142 (+95) ед,
- специальная техника – 2885 (+22).