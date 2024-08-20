В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минушие сутки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 601 800 оккупантов, 1330 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 20 августа составили: