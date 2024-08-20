Минздрав обновил медицинский осмотр для школьников в 2024 году: что изменилось

В 2024 году Министерство здравоохранения обновило процесс прохождения медицинских осмотров для школьников и утвердило единую форму медицинской справки. Это внесло некоторые изменения в процедуру ее получения, сообщает РБК-Украина.

Сайт узнал, что именно изменилось и какой медосмотр необходимо пройти для школы в 2024 году.

Медицинское освидетельствование для школьников в 2024 году

Согласно данным Министерства здравоохранения (МОЗ), теперь дети не должны проходить осмотр у нескольких врачей и собирать разные справки для поступления или перехода в старший класс. Согласно новым правилам, достаточно получить справку № 086/о, которая является выдержкой из медицинской карты амбулаторного больного.

Медицинские справки, выданные до 1 октября 2023 г., остаются действительными в течение года. Начиная с 2024 года для зачисления в школу достаточно обследования у семейного врача, без необходимости посещать других специалистов.

В Министерстве образования и науки (МОН) в комментарии для РБК-Украина рассказали, что ученики по-прежнему обязаны проходить профилактическое медицинское освидетельствование и подавать в учебное заведение медицинскую справку формы №086-1/о. Этот документ включает информацию о состоянии здоровья ребенка, рекомендациях и группе для занятий физкультурой. Однако, во время военного положения, учащиеся могут подавать заявления о зачислении в школу с теми документами, которые есть в наличии. Остальные документы, включая медицинскую справку, можно добавить по желанию.

Что должен проверить семейный врач

В Минздраве объясняют, что осмотр у семейного врача отвечает всем требованиям для поступления в детский сад или школу. Он включает измерение роста и веса, сбор анализов, проверку наличия болезней, обследование зрения и слуха, а также другие необходимые исследования по индивидуальной потребности. В случае выявления серьезных заболеваний семейный врач направляет ребенка к специалисту.

Важно, что перед поступлением в школу или детский сад ребенок должен также пройти осмотр у стоматолога. Семейный врач заполняет справку по личной информации ребенка, отмечает учебное заведение, состояние здоровья, рекомендации и группу для занятий физкультурой. Учащийся должен принести оригинал этой справки в школу.

Кроме того, для учащихся, которые будут учиться дистанционно, предусмотрены изменения. О них сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Теперь детям не нужно оформлять медицинскую справку, что значительно упрощает процесс поступления для тех, кто находится на временно оккупированных территориях, за границей, или для внутренне перемещенных лиц, продолжающих обучение по месту прописки.