Правительство выделило 24 млрд на закупку дронов для Сил обороны - Шмыгаль

Правительство Украины выделило 24 миллиарда гривен на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Сегодня выделяем 24 млрд грн на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны" , - заявил он.

При этом Шмыгаль заявил, что в производстве и применении беспилотников Украина сделала "настоящий прорыв". Государством уже законтрактовано 1 миллион дронов, а производят БПЛА около 500 украинских компаний.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти.