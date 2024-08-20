Рада одобрила выплаты для военных, воюющих на российской территории

Верховная Рада поддержала законопроект №11483, который обеспечивает социальные гарантии для военных, участвующих в боевых действиях на территории РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает его Telegram.

За документ, инициированный президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 321 народный депутат.

Этот закон предоставляет военнослужащим, которые действуют на территории России, в частности в Курской области, такие же выплаты и льготы, как и на передовой.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич отметил важность этого законопроекта.

"Должны гарантировать участникам операции в Курской области, и всех других наших действий на территории государства-агрессора, что они будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой", - заявил он.

Операция ВСУ в Курской области

6 августа украинские военные начали наступательные действия в Курской области России. Основная цель операции - защита жителей приграничных районов Украины от российских обстрелов и создание защитной буферной зоны.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы взяли под контроль более 1250 квадратных километров территории противника и 92 населенных пункта в Курской области.

Стоит отметить, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своим военным вытеснить украинские силы с территории Курской области, не снимая войска с важных позиций на Донбассе.

В СМИ ранее появились сообщения о том, что Россия якобы отводит войска с линии фронта в Украине, чтобы сдержать продвижение ВСУ в Курской области. Между тем министр обороны Литвы отмечал, что РФ опрокидывает силы из Калининградской области в Курскую.