В УПЦ МП ответили на принятие запрета религиозных организаций, связанных с РФ

После принятия закона о запрете связанных с РФ религиозных организаций УПЦ МП планирует и в дальнейшем жить как "истинная церковь", а любые попытки ее запретить могут привести к дискредитации тех, кто этого хочет, сообщает Hromadske.

Об этом заявил журналистам глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент в комментарии.

По его словам, упомянутый законопроект №8371 "возможно и запрещает УПЦ МП", однако у Украинской православной церкви, мол, нет приставки "МП".

"Украинская православная церковь и в дальнейшем будет жить как истинная церковь, признанная подавляющим большинством практикующих украинских верующих и поместных церквей мира. Это объективная вещь. Любые попытки запретить объективную вещь приведут лишь к дискредитации, в том числе и международной, тех, кто это захочет как-то реализовать" , - считает митрополит.

Он утверждает, что закон, за который ныне проголосовали депутаты, - больше не о самой церкви, а о ее имуществе. По словам митрополита Климента, такая ситуация напоминает исторические параллели с коммунистическим прошлым.

По словам архиерея, "УПЦ не имеет административных связей с зарубежными центрами", и, мол, "не существует ни одного украинского документа, который бы это подтверждал".

На вопрос, планирует ли УПЦ МП объединяться с ПЦУ, владыка Климент заявил, что УПЦ "неоднократно призывала ПЦУ к поискам путей объединения украинского православия", а впрочем, там не услышали "ничего адекватного в ответ".