Министра Галущенко вызывают в Раду из-за коррупции в энергосекторе

Верховная Рада вызывает министра энергетики Германа Галущенко для доклада о борьбе с коррупцией в энергетическом секторе.﻿ Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

"Парламент поддержал решение безотлагательно вызвать на завтра министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в борьбе с коррупцией в энергетическом секторе" , - написал депутат.

По его словам, поводом стали три подозрения НАБУ за месяц трем чиновникам из Минэнерго.

Решение вызвать министра в парламент поддержали 270 народных депутатов.