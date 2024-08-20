Министра Галущенко вызывают в Раду из-за коррупции в энергосекторе
Верховная Рада вызывает министра энергетики Германа Галущенко для доклада о борьбе с коррупцией в энергетическом секторе. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.
"Парламент поддержал решение безотлагательно вызвать на завтра министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в борьбе с коррупцией в энергетическом секторе", - написал депутат.
По его словам, поводом стали три подозрения НАБУ за месяц трем чиновникам из Минэнерго.
Решение вызвать министра в парламент поддержали 270 народных депутатов.