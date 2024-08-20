Китайские компании массово отказываются экспортировать товары напрямую в РФ

Импортные товары для жителей РФ могут подорожать как минимум на 10% из-за проблем с поставками из Китая. При этом издержки российских импортеров растут еще сильнее, зачастую они достигают 30%. Со ссылкой на "Коммерсантъ", сообщает Новое время.

Проблемы возникли из-за новых требований компаний из КНР. Они готовы отправлять товар только в ту страну, из которой пришел платеж.

«Российские компании сейчас часто отправляют деньги через посредников в других государствах, поэтому маршрут поставки становится сложнее. Это касается не только санкционной продукции» , — сообщает издание.

При этом еще в июле-2024 большинство китайских поставщиков не интересовались, почему товар, оплаченный из Киргизии, идет напрямую в Россию. Теперь они стали запрашивать экспортные декларации, чтобы таких ситуаций не возникало. Импортерам приходится решать эту проблему с помощью новых звеньев в цепочке поставок.

Есть экзотические локации, например, Лаос. Чаще стал фигурировать Иран, порты в котором используют как промежуточное звено: товары поступают из Объединенных Арабских Эмиратов, затем идут в Азербайджан и только потом на грузовиках — в Россию. И это теперь обязательное требование многих китайских поставщиков.

Китайские поставщики боятся вторичных санкций со стороны США и Запада. Банки, в которых у них открыты счета, требуют экспортные документы, подтверждающие вывоз товара за пределы КНР, но не в Россию.

Причем у российских компаний возникли проблемы не только подсанкционными товарами. В «черных списках» фигурируют товары двойного назначения, под которые попадает любая сложная электроника вроде компьютеров, медицинского оборудования и станков. Доходит до того, что поставщики не хотят напрямую отпускать даже ткани, потому что из них можно сшить форму для вооруженных сил страны-агрессора.

В итоге дополнительные издержки российского бизнеса доходят до 30%.

Что касается итоговой стоимости для потребителей страны-агрессора, то уже в сентябре ряд товаров, например, автомобили подорожают на 10%.