Генштаб: враг атаковал уже 87 раз, горячее всего на Покровском направлении

С начала суток 20 августа российские оккупанты совершили 87 атак: наиболее активно враг действует на Покровском направлении, где провел более трети всех штурмов.﻿﻿ Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16.00, сообщает Украинская правда.

"Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты совершили уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживая вражеский натиск, уже отбили 24 атаки противника, десять боестолкновений еще продолжаются" , - сообщили военные.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет 14. Во вторник враг атакует возле населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Зализне. Украинские защитники дают достойный отпор противнику, 13 боестолкновений уже завершено, продолжается один бой, отмечают в Генштабе.

Авиация агрессора нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами, по Торецку и Нелиповке - одиннадцатью КАБами.

На Кураховском направлении захватчики семь раз атаковали подразделения ВСУ, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Карловки.

На Времовском направлении захватчики один раз безуспешно атаковали позиции украинских войск.

На Ореховском направлении подверглись ударам КАБами Новояковлевка и Новопавловка, неуправляемыми авиаракетами - Новоандреевка и Лобково. При этом вражеские подразделения безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки.

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцов. В настоящее время в Волчанске продолжается два боевых столкновения.

Шесть раз враг атаковал позиции Сил обороны на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Петропавловки и в направлении Лозовой и Новоосиново. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении, вражеские подразделения, при поддержке авиации, не прекращают атаковать в районах Макеевки, Новосадового, Грековки, и Дибровы. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили уже девять вражеских атак. Ситуация контролируется.

Продолжаются бои на Северском направлении, противник атакует вблизи Верхнекаменского, Выемки и Переездного, оккупанты четыре раза пытались прорвать оборону, сбросили на Серебрянку и Верхнекаменское семь авиационных бомб.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Ивановского и Клещеевки. Также нанесли удары неуправляемыми авиаракетами в район Григорьевки и по Часовому Яру.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две вражеские атаки.

Продолжают также страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины. В частности от обстрелов артиллерии пострадали населенные пункты Бачевск, Михайловское, Рясное, и Покровка. Также враг дважды бил из РСЗО по Славгороду.