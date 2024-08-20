Стали известны имена нардепов, которые не голосовали за закон о запрете УПЦ МП
Аналитики движения "Честно" обнародовали имена народных депутатов, которые не поддержали законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом пишет движение "Честно", сообщает Деловая столица.
Аналитики проанализировали результаты голосования и обнародовали поименный список народных депутатов, голосовавших против или воздержавшихся.
Большинство из них относятся к следующим фракциям:
- "Оппозиционная платформа — За жизнь" (17 голосов против);
- "Восстановление Украины" (7 против и 1 воздержался);
- "Слуга народа" (4 против и 3 воздержались);
- внефракционные — (1 голос против).
Напомним, правительственный законопроект, разработанный по указанию президента Зеленского, предусматривает запрет религиозных организаций с центрами влияния в России. Считается, что он прежде всего коснется УПЦ МП.