Зеленский заявил, что украинская ПВО будет усилена

Противовоздушная оборона Украины для защиты от российских атак будет усилена﻿. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Деловая столица.

По словам главы государства, он сегодня, 20 августа, обсуждал работу с партнерами по ПВО и новым системам для Украины.

"Мы готовим усиление" , — подчеркнул президент.

Также Зеленский рассказал, что ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский об обороне на Торецком и Покровском направлениях. Ситуация там тяжелая, но украинские воины делают все, чтобы уничтожать оккупантов.

При этом, по словам президента, генерал докладывал о ситуации на Курском направлении.