Зеленский заявил, что украинская ПВО будет усилена
Противовоздушная оборона Украины для защиты от российских атак будет усилена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Деловая столица.
По словам главы государства, он сегодня, 20 августа, обсуждал работу с партнерами по ПВО и новым системам для Украины.
"Мы готовим усиление", — подчеркнул президент.
Также Зеленский рассказал, что ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский об обороне на Торецком и Покровском направлениях. Ситуация там тяжелая, но украинские воины делают все, чтобы уничтожать оккупантов.
При этом, по словам президента, генерал докладывал о ситуации на Курском направлении.
"Мы достигаем определенных целей. И приоритет, как и раньше, это пополнение обменного фонда для Украины", — добавил он.