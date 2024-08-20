В Румынии снова нашли фрагменты БПЛА возле границы с Украиной

В Румынии, возле границы с Украиной, снова обнаружили фрагменты беспилотника. Со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии, сообщает Украинская правда.

Специалисты румынского Минобороны, как отмечается, отправились в район вблизи села Периправа в жудеце (уезде) Тулча, у границы с Украиной, "который, как сообщалось, является возможным районом падения элементов беспилотника".

"Следственная группа собрала доказательства с места происшествия для проведения экспертизы, согласно юридическим процедурам. Место происшествия расположено в болотистой местности, за пределами населенных пунктов, без повреждения элементов инфраструктуры" , – добавили в сообщении.

Там подтвердили, что продолжают сообщать о ситуации союзников и осуждают атаки России против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, "которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину румынская сторона несколько раз сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки дронов.

В прошлом месяце Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов".

В румынском Минобороны позже подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.