Вражеский удар по детям в кафе на Запорожье, погиб подросток (Обновлено)
Число раненых детей в результате обстрела Россией Запорожской области возросло до пяти человек, погиб 14-летний мальчик. Со ссылкой на ГСЧС и Национальную полицию, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По данным Нацполиции, боеприпас, тип которого устанавливается, попал рядом с торговым киоском.
В результате попадания ранения получили четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет, и девушка, 18-ти лет. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали парамедики полиции.
"15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное", - сказано в сообщении.
Позже начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о смерти подростка.
Федоров отметил, что возросло количество раненых детей.
"14-летний мальчик, который получил ранения во время сегодняшней вражеской атаки, умер в больнице. В медучреждения доставлены еще двое детей, пострадавших в результате обстрела детского кафе «Лаванда». Таким образом общее количество травмированных возросло до пяти человек. Все получают медицинскую помощь", - написал он.
Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что Российская Федерация ударила по детскому кафе в поселке Малокатериновка в Запорожской области.