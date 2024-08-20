Вражеский удар по детям в кафе на Запорожье, полиция сообщила детали
Число раненых детей в результате обстрела Россией Запорожской области возросло до пяти человек. Со ссылкой на ГСЧС и Национальную полицию, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По данным Нацполиции, боеприпас, тип которого устанавливается, попал рядом с торговым киоском.
В результате попадания ранения получили четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет, и девушка, 18-ти лет. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали парамедики полиции.
"15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное", - сказано в сообщении.
Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что Российская Федерация ударила по детскому кафе в поселке Малокатериновка в Запорожской области.