Вражеский удар по детям в кафе на Запорожье, полиция сообщила детали

Число раненых детей в результате обстрела Россией Запорожской области возросло до пяти человек.﻿ Со ссылкой на ГСЧС и Национальную полицию, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным Нацполиции, боеприпас, тип которого устанавливается, попал рядом с торговым киоском.

В результате попадания ранения получили четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет, и девушка, 18-ти лет. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали парамедики полиции.

"15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное" , - сказано в сообщении.

t.me/UA_National_Police

t.me/UA_National_Police

t.me/UA_National_Police

t.me/UA_National_Police

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что Российская Федерация ударила по детскому кафе в поселке Малокатериновка в Запорожской области.