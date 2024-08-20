МВД: 45 тысяч жителей Сумcкой области нуждаются в эвакуации

Из Сумской области необходимо эвакуировать 45 тысяч мирных жителей. Об этом сказал министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Укринформ.

"Пока нам необходимо по Сумщине эвакуировать, это то, что на Совете обороны было принято — это где-то 45 тысяч (человек — ред.). В дальнейшем, то есть, это не срочная эвакуация. Сейчас около 21 тысяч человек мы эвакуировали, из них 5 тысяч – детей, именно из Сум. И в Сумах для того, чтобы эта эвакуация была планомерной, системной, мы отобрали лучших добровольцев из числа работников Нацполиции и ГСЧС" , — сказал глава МВД.

По его словам, сейчас эти специалисты проходят соответствующее обучение.

"Мы будем уговаривать людей, которые не хотят уезжать – здесь можно понять людей (их причины – ред.), но детей мы должны вывезти всех. Поэтому и местные власти, и соседние регионы делают все, чтобы можно было куда-то этих людей перевезти" , — сказал министр, добавив, что эвакуация будет происходить в Полтавскую и Киевскую области.

Клименко подчеркнул, что люди должны понять, что им там опасно.