Клименко рассказал о работе военной комендатуры на Курщине

Действия Украины на территории Курской области РФ показывают, что украинское государство является ответственной страной. Об этом в комментарии журналистам в рамках Конгресса местных и региональных властей в Кропивницком сказал министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Укринформ.

«Мы не оккупировали эти территории, не устанавливали никаких властей. Там действует военная комендатура, и те люди, которые там оставались, получают от военных гуманитарку и лекарства. Это прописано в Женевских конвенциях. Это не желание показаться хорошими, это вопрос ответственности государства. И мы показываем, что Украина – это ответственное государство, которое придерживается подписанных им конвенций» , - сказал он.

По его словам, потому военные дают им свой запрос, а они передают военным через полицию и ГСЧС все необходимое для этих людей.