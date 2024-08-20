Шольц сказал, что Харрис может быть "очень хорошим президентом" США

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис. Со ссылкой на dpa, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat 1. Шольц сказал, что «хорошо знает» Харрис и она, «безусловно, была бы очень хорошим президентом» в случае победы на выборах в ноябре 2024 года.

При этом канцлер не ответил, будет ли Харрис лучшим выбором для Германии на посту президента США, чем ее соперник Дональд Трамп.