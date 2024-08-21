ISW проанализировал новые продвижения Сил обороны в Курской области

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали "дополнительные успехи" Сил обороны в продвижении в Курской области РФ, сообщает Украинская правда.

"Украинские войска продолжали наступать по всему украинскому участку фронта в Курской области 20 августа и недавно достигли дополнительных успехов".

В отчете указывают на то, что российские так называемые военные блогеры заявляли 20 августа, что украинские силы продолжают механизированные атаки на окраине Кореневого, и что российские силы наносят артиллерийские и воздушные удары, чтобы сдержать продвижение украинских сил.По их словам, российские силы восстановили некоторые утраченные позиции и продвинулись в полях к югу от Сафоновки.

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, показывают, что украинские силы также продвинулись в лесистой местности к северу от Русского-Поричного (к северо-востоку от Суджи и в 20 км от границы), что согласуется с картами, опубликованными российскими "военными" блогерами, на которых отражено продвижение украинских войск вдоль всей территории, прилегающей к населенным пунктам, входящим в состав района Русского-Поричного.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский 20 августа продемонстрировал карту, отражающую ситуацию в Курской области, и ISW будет использовать границы этой карты для обновления своей оценки заявленных границ украинского продвижения в Курской области.

Сырский во время своего доклада на Конгрессе местных и региональных властей продемонстрировал карту, на которой изображена якобы текущая передовая линия украинских войск в Курской области.

"Карта Сырского указывает на то, что украинские войска продвинулись немного дальше, чем оценивает ISW, а именно: возле Викторовки (к юго-западу от Коревено); между Снагостом и Коревено; к северо-востоку от Коревено в районах к северу от Кремневого и к северо-западу от Погребков; к востоку от Малой Локны (к северу от Суджи); и к юго-востоку от Суджи".

"ISW не ставит под сомнение изложение Сырским расположения украинских сил в Курской области и подает его в соответствии с презентацией Сырского.ISW продолжает считать, что украинские силы не контролируют всю территорию за линией разграничения согласно доктринальному определению "контроля", которое ISW использует для формирования своих оценок контроля над территорией".

Украинские официальные лица продолжают разъяснять некоторые цели украинской операции в Курской области и сообщать о дальнейшем продвижении украинских войск.Сырский заявил 20 августа, что украинские силы продвинулись от 28 до 35 километров вглубь Курской области, и что они "контролируют" 93 населенных пункта (1 263 квадратных километров).

Главнокомандующий Сил обороны заявил, что продвижение украинских войск в Курской области заставляет российские войска передислоцировать элементы некоторых подразделений с линии фронта в Украине в Курскую область, что может повлиять на темпы и перспективы российских наступательных действий в Украине. Сырский также добавил, что украинские войска имеют целью создать буферную зону на российской территории, чтобы предотвратить обстрелы Сумской области со стороны российских войск и "опередить" усилия войск РФ в целом.

В то же время российское военное командование продолжает усложнять и бюрократизировать свою пока что неэффективную структуру командования и управления для российского ответа на украинскую операцию в Курской области.

"ISW продолжает оценивать, что сложные и дублирующие обязанности, а также постоянно растущий список субъектов, которым Кремль поручил реагировать на украинскую операцию, препятствуют способности России создать эффективные совместные структуры".

Ключевые выводы ISW за 20 августа:

Украинские войска продолжали наступать по всему украинскому участку фронта в Курской области 20 августа, достигнув недавно дополнительных успехов.

Сырский продемонстрировал карту, отражающую ситуацию в Курской области по состоянию на 20 августа, и ISW будет использовать границы этой карты для обновления своей оценки заявленных границ продвижения украинских войск в Курской области.

По сообщениям, российские власти передислоцировали российские подразделения с направления Часового Яра в Курскую область на фоне усилий, направленных на противодействие украинской операции в Курскую область, с помощью российских войск, которые ранее находились в этом районе, а также передислокации с менее приоритетных участков фронта в Украине.

Путин посетил место осады школы в Беслане в 2004 году 20 августа, вероятно, пытаясь связать российский "контртеррористический" ответ на украинскую операцию в Курской области с "успешной" российской контртеррористической операцией в начале 2000-х годов.

Недавно российские войска продвинулись вблизи Торецка, Покровска и Донецка.

Российские регионы федерации продолжают увеличивать денежные стимулы для подписания российских военных контрактов, чтобы усилить усилия России по формированию вооруженных сил.