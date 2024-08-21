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Силы обороны ликвидировали более тысячи российских оккупантов и 60 артсистем

Силы обороны ликвидировали более тысячи российских оккупантов и 60 артсистем
Фото: Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 603 010 оккупантов, 1210 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 20 августа составили:

  • личного состава – около 603 010 (+1210) человек,
  • танков ‒ 8522 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16542 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 17216 (+60) ед,
  • РСЗО – 1166 (+0) ед,
  • средства ПВО – 928 (+2) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13902 (+38),
  • крылатые ракеты ‒ 2442 (+4),
  • корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подводные лодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23221 (+79) ед,
  • специальная техника – 2887 (+2).

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