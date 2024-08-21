Силы обороны ликвидировали более тысячи российских оккупантов и 60 артсистем
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 603 010 оккупантов, 1210 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 20 августа составили:
- личного состава – около 603 010 (+1210) человек,
- танков ‒ 8522 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16542 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 17216 (+60) ед,
- РСЗО – 1166 (+0) ед,
- средства ПВО – 928 (+2) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13902 (+38),
- крылатые ракеты ‒ 2442 (+4),
- корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
- подводные лодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23221 (+79) ед,
- специальная техника – 2887 (+2).