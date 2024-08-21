Россияне запустили на Киев ударные дроны: их сбили на подступах

Россия ночью и утром 21 августа пыталась атаковать Киев. Оккупанты направили на столицу до 10 ударных дронов, их сбили на подступах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

Как отмечает КГВА, в столице уже четвертая тревога с начала суток. Последняя была связана с угрозой ударов баллистического вооружения. Однако пусков ракет в направлении столицы зафиксировано не было.

С 23:00 20 августа, всю ночь и утро большинство регионов Украины находились под угрозой ударных дронов, Киев не исключение.

"По предварительной информации, в сторону столицы направлялось до десятка вражеских дронов. Но силами и средствами ПВО все ударные БПЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву", - говорится в сообщении.

По последней информации, разрушений и жертв в Киеве нет.

Что известно об атаке РФ

Еще с вечера 20 августа стало известно, что оккупанты запустили дроны-камикадзе. В ряде областей, в том числе и в Киеве, несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Вражеские беспилотники сбивали ночью и утром 21 августа. Движение "Шахедов" фиксировали в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской областях.

Последний раз воздушную тревогу в Киеве объявляли в 9:45. Она была связана с угрозой баллистики и длилась около 40 минут.