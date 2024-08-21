СБУ разоблачила группу агентов ФСБ, искавших технику ВСУ и заводы по производству дронов

В Днепропетровской области разоблачили группу агентов ФСБ. Они искали технику ВСУ и заводы по производству дронов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, ФСБ дистанционно завербовала шестерых местных жителей. Для этого российская спецслужба создала Telegram-канал, через который подыскивала шпионов.

Агенты действовали отдельно друг от друга на территории разных населенных пунктов региона, но "отчитывались" одному куратору. СБУ также установила личность руководителя агентурной группы ФСБ.

Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов РФ по объектам военной и критической инфраструктуры региона. Среди приоритетных целей врага были предприятия, производящие беспилотники. Агенты использовали личные связи среди местных жителей, у которых выспрашивали нужную информацию.

Также шпионы отслеживали направления движения колонн и эшелонов ВСУ, а также обращали внимание на скопление военной техники, прибывшей с фронта для техобслуживания.

Шестерым фигурантам объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время они находятся под стражей без права внесения залога. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Винницкой области разоблачили мужчину, который искал для оккупантов локации складов ВСУ.

Также СБУ в Одесской области поймала диверсанта, который планировал поджог на объектах "Укрзализныци".