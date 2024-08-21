ЧФ РФ завел все подлодки в бухту Новороссийска: о каких суднах идет речь

Черноморский флот России завел все подлодки в военную гавань Новороссийска. Соответствующие данные подтверждают спутниковые снимки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает мониторинговая группа Telegram-канала "Крымский ветер".

Отмечается, что все 4 подлодки проекта 636.3 "Варшавянка", а также одна подводная лодка "Алроса" проекта 877В находятся у причалов в бухте.

"Там же все корабли, за исключением малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М", являющегося носителем крылатых ракет "Калибр" , - говорится в сообщении.

В мониторинговой группе напомнили, что на днях спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил на выпуске Россией своих подлодок в Черное море, чтобы поставить "галочку" о присутствии.

По его словам, "россияне пытаются сохранить хотя бы номинальное присутствие хотя бы в Черном море, а Азовское море вражеские корабли покинули полностью".

Напомним, накануне Плетенчук рассказывал, что подлодки Черноморского флота РФ в основном находятся на дежурстве в восточной части Черного моря.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по подводному кораблю РФ "Ростов-на-Дону". В результате атаки судно затонуло в оккупированном Севастополе.