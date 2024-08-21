Россияне ударили по Казачьей Лопани: под завалами могут находиться люди

Российские войска нанесли артиллерийский удар по Казачьей Лопани на Харьковщине: повреждено здание сельского совета, под завалами вероятно находятся люди, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов и председатель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram.

"Около 12:25 оккупанты ударили по с. Казачья Лопань Дергачевской общины.

В результате обстрела повреждено здание сельского совета. Предварительно: под завалами находятся три человека. На месте работают все профильные службы.

Есть угроза повторных ударов!".

По данным начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, удар был нанесен артиллерией врага.