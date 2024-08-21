Close button

Россияне ударили по Казачьей Лопани: под завалами могут находиться люди

Россияне ударили по Казачьей Лопани: под завалами могут находиться люди
Фото: t.me/astrapress

Российские войска нанесли артиллерийский удар по Казачьей Лопани на Харьковщине: повреждено здание сельского совета, под завалами вероятно находятся люди, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов и председатель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram.

"Около 12:25 оккупанты ударили по с. Казачья Лопань Дергачевской общины.
В результате обстрела повреждено здание сельского совета. Предварительно: под завалами находятся три человека. На месте работают все профильные службы.
Есть угроза повторных ударов!".

По данным начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, удар был нанесен артиллерией врага.

Новости

Популярные темы форума

analytics