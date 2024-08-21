Минобороны продолжает обновлять состав Общественного антикоррупционного совета

Минобороны Украины продолжает активную работу по переизбранию состава Общественного антикоррупционного совета, который является ключевым консультативно-совещательным органом при Министерстве обороны.﻿ Об этом заявили в Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в июле 2024 года были внесены изменения в Положение об Общественном антикоррупционном совете, в частности, уточнены квалификационные требования к кандидатам, которые будут участвовать в конкурсе. Указанные изменения были утверждены приказом МОУ от 11 июля 2024 года № 465/нм.

На прошлой неделе, 16 августа 2024 года, приказом Министерства обороны утвержден состав комиссии, которая будет обеспечивать проведение конкурса по формированию нового Общественного антикоррупционного совета.

Как отмечается, это решение подчеркивает постоянное внимание руководства министерства к совершенствованию процесса формирования консультативно-совещательных органов. Учитывая предыдущий опыт избрания совета путем рейтингового интернет-голосования через СМС, что вызвало многочисленные жалобы из-за возможных манипуляций с голосами, Минобороны внедряет современные меры для повышения прозрачности этого процесса.

В частности, сейчас проводятся технические меры с использованием возможностей ГКП "Дія" для электронной идентификации избирателей, что позволит устранить внешнее влияние на результаты голосования.