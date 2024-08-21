Москве из-за санкций грозит дефицит электроэнергии - росСМИ

Столица России Москва в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Об этом говорится в проекте Генеральной схемы развития российской энергетики до 2042 года. Со ссылкой на The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

Согласно материалам схемы, которые подготовил "Системный оператор" (единый диспетчер энергосистемы России), к 2030 году столице России грозит нехватка 1,6 гигаватта мощности, а к 2042 году - 4,2 гигаватта.

О грядущих проблемах с обеспечением российского столичного региона "Системный оператор" впервые предупредил в прошлом году, называя причиной сложности с обслуживанием иностранного оборудования.

Речь идет о газовых турбинах для теплоэлектростанций, которые остались без запчастей и ремонта после ужесточения западных санкций в июне 2023 года.

В частности, от обслуживания турбин ТЭС отказались General Electric и Siemens. По оценкам "Системного оператора", иностранные турбины обеспечивали около 9% мощностей российской энергосистемы.

Чтобы закрыть "дыру" в обеспечении Москвы электричеством, необходимо построить новую газовую станцию на паросиловых блоках общей мощностью 1 гигаватт, говорится в Генеральной схеме.

Кроме того, нужно протянуть две ЛЭП постоянного тока от Курской и Нововоронежской АЭС пропускной способностью не менее 1,5 гигаватта каждая.

Стоимость строительства, согласно материалам "Системного оператора", оценивается в 174-351 млрд руб.