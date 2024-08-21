В Минфине рассказали, сколько Украина должна получить денег от партнеров до конца года
Украина до конца 2024 года планирует получить от партнеров более 13 млрд долларов финансовой помощи, заявила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова. Со ссылкой на пресс-службу Минфина, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Зыкова отметила, что с начала года Украина получила от партнеров около 24,7 млрд долларов. Получить средства удалось в результате эффективного выполнения индикаторов и внедрения реформ по программам сотрудничества с донорами.
По ее словам, до конца этого года Украина "рассчитывает привлечь еще около 13,5 млрд долларов внешнего финансирования":
- около 4 млрд евро от Евросоюза в рамках Ukraine Facility;
- более 3,9 млрд долларов от США;
- около 2,2 млрд долларов от МВФ по результатам выполнения программы EFF;
- около 2 млрд долларов от правительства Японии;
- около 500 млн долларов от Великобритании.
Она также отметила, что потребность во внешнем финансировании на 2025 год возросла на 12-15 млрд долларов, если отталкиваться от прогноза МВФ. Фонд ранее допускал, что Украине будет необходимо 22,7 млрд долларов.