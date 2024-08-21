Китай и РФ договорились выйти на новый уровень партнерства после встречи глав правительств

Председатель Государственного совета Китая Ли Цян пообещал вывести стратегическое партнерство между Китаем и Россией «на новый уровень» во время своего визита в Москву, где он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Со ссылкой на официальное информационное агентство Xinhua, сообщает Новое время.

Ли Цян заявил, что Китай готов работать с Россией для укрепления «всестороннего практического сотрудничества» между двумя странами.

Ли Цян и Мишустин заявили, что Китай и Россия якобы имеют взаимодополняющие преимущества и значительный потенциал для практического сотрудничества. Они подчеркнули необходимость активизации сотрудничества как в традиционных отраслях, так и в новых сферах.

«Китай и Россия должны неуклонно развивать сотрудничество в традиционных сферах, таких как экономика и торговля, инвестиции, сельское хозяйство и энергетика, а также расширять сотрудничество в новых сферах, включая цифровую экономику, биомедицину и зеленое развитие» , — говорится в отчете встречи.

19 августа представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин сообщил, что председатель Государственного совета Китая Ли Цян совершит официальный визит в страну-агрессора России и Беларуси с 20 по 23 августа с целью «углубленного обмена мнениями».