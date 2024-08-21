У берегов Сицилии нашли тело британского миллиардера Линча

В Италии установили, что два тела, которые извлекли с места затопления яхты Bayesian, принадлежат британскому миллиардеру Майку Линчу и его дочери-подростку Ханне. Об этом в комментарии The Telegraph заявил гендиректор гражданской обороны Сицилли Сальво Кочина, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Тела были найдены в одной из кают судна между двумя матрасами.

Это уже вторая и третья жертвы кораблекрушения. Первым было найдено тело повара яхты Рекальдо Томаса.

"От себя лично и от имени своих коллег я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших" , - добавил он.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что возле берегов Сицилии потонула яхта британского технологического предпринимателя Майка Линча.

После этого итальянская береговая охрана сообщила, что шесть человек считаются пропавшими без вести. В частности, это был Линч.

Также береговая охрана смогла спасти 15 человек - одним из них была жена Линча Анджела Бакарес.

Стоит заметить, что Майк Линч является основателем компании Autonomy Corporation. Она разрабатывает программное обеспечения для анализа данных.

В 2011 году Autonomy Corporation выкупила американская компания Hewlett-Packard (HP).