Венгрия объяснила ЕС свое решение упростить въезд для россиян и белорусов

Правительство Венгрии предоставило объяснение Европейской комиссии о своем решении упростить пересечение границы для граждан России и Беларуси. Будапешт не видит в этом никаких угроз.﻿ Со ссылкой на министра по делам ЕС правительства Венгрии Яноша Бока, которое в соцсети Х опубликовало письмо на имя еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоганссон, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

В письме говорится, что Венгрия будет применять "такую же миграционную и проверку безопасности для заявлений" россиян и белорусов на предоставление им так называемой Национальной карты, "как и в случае с другими видами на жительство".

"Национальная карта будет выдаваться согласно соответствующей нормативной базе ЕС и с должным учетом возможных рисков, связанных с безопасностью. В этом смысле венгерское законодательство и практика, против которых Комиссия до сих пор не возражала, не изменились" , - отмечается в письме.

Также венгерское правительство подчеркнуло, что и дальше будет уделять внимание "защите своей национальной безопасности и безопасности Шенгенской зоны в целом".

Напомним, недавно Венгрия включила граждан России и Беларуси в программу так называемой "национальной карты". Таким образом, россияне и белорусы, которые получают такую карту, не должны проходить специальную проверку при въезде в страну.

После такого решения Будапешта ряд стран обратились в Еврокомиссию с жалобой. В частности, министр иностранных дел Литвы заявил, что такой шаг может угрожать безопасности всего Евросоюза.