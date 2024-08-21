В США назвали визит индийского премьера Моди в Украину очень важным

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину очень важен, особенно в то время, когда Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок. Такое заявление сделал заместитель госсекретаря США, сообщает Голос Америки.

По его словам, очень важно "защитить и сохранить" этот международный порядок.

"Мировое сообщество должно противостоять подобным атакам и вторжениям, нападениям на гражданское население, убийствам детей в больницах" , - сказал Верма.

Верма также отметил, что понимает долговременные отношения Индии с Россией и определенные обязательства Индии. Однако он признателен по позиции Моди, которую тот выразил заявлением "сейчас не время для войны, а время для мира".