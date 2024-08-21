В РФ пленным "азовцам" прокуроры требуют до 24 лет колонии

В среду, 21 августа, российская прокуратура запросила сроки для 24 пленных украинцев, которые сейчас содержатся в СИЗО-5 Ростова-на-Дону.﻿ Со ссылкой на Медиазону, сообщает Новое время.

Прокурор просит приговорить Елену Аврамову, Алену Бондарчук и Лилию Паврианидис к 17 годам лишения свободы; Нину Бондаренко, Наталью Гольфинер, Ирину Могитич и Владиславу Майбороду к 16 годам; Артема Гребешкова, Артура Грецкого, Алексея Смыкова, Ярослава Ждамарова и Александра Мероченца к 23 годам; Анатолия Грицыка, Олега Мижгородского, Александра Мухина и Никиту Тимонина к 22 годам; Олега Жаркова к 19,5 годам; Александра Ирха к 21 году; Марину Текину к 16,5 годам; Лилию Руденко к 19 годам; и Олега Тышкула к 24 годам.

Уже обменянным на российских военных Давиду Касаткину и Дмитрию Лабинскому обвинение заочно запросило 24 и 23 года соответственно.

Так как женских колоний строгого режима в России нет, прокуратура для пленных украинок требует сроки с отбыванием в колонии общего режима, для украинцев — строгий режим. Первые несколько лет мужчины проведут в тюрьме и лишь потом будут переведены в колонию строгого режима.

Прокуратура считает доказанным, что все подсудимые «проходили службу в полку «Азов» и выражали «негативное отношение к русскоязычному населению», а также придерживались «проукраинских радикальных взглядов».

Всего по делу проходят 24 украинца. Все они в разное время служили в «Азове» по контракту или были вольнонаемными служащими. Некоторые участвовали в обороне Мариуполя и Азовстали.