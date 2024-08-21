Канада выделит более $4 млн на гумпомощь для Украины

Канада выделяет на гуманитарную помощь Украине 5,7 млн канадских долларов ($4,218 млн)﻿. Об этом заявил министр международного развития Канады Ахмед Хусейн, сообщает Суспільне.

"Сегодня приятно объявить, что Канада предоставит дальнейшую помощь. Речь идет о 3,5 млн канадских долларов для организации Международный медицинский корпус Соединенного Королевства. Также сегодня объявляю о выделении 2 млн долларов канадской организации Save the children. И также еще выделяем 200 тысяч канадских долларов для ООН по гуманитарным вопросам" , — сказал он.

Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Канада выделила Украине гуманитарную помощь 800 млн долларов.