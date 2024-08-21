Шольц считает, что украинския армия вряд ли надолго останется на Курщине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Молдову в среду, 21 августа, прокомментировал наступление Вооруженных Сил Украины в Курской области России. Со ссылкой на DPA, сообщает Европейская правда.

Немецкий канцлер считает, что наступление ВСУ на Курщине – "очень ограниченная в пространстве и времени операция". Он уточнил, что не знает этого наверняка, но "пока это невозможно прокомментировать".

По мнению Шольца, украинские войска вряд ли надолго останутся на территории России после их наступления в Курской области.

Он подчеркнул, что Украина готовила операцию "очень тайно и без обратной связи" со своими западными партнерами.

В то же время канцлер Германии оставил без ответа вопрос о том, как он относится к использованию в операции немецкой техники.

Немецкое правительство до сих пор осторожно комментировало действия ВСУ на территории России, но не возражало против использования переданного Берлином оружия.

В Бундесвере ранее отметили успехи украинской операции в Курской области, хотя и указали на риски, которые она за собой влечет.