Германия обвинила РФ в империализме и саботировании переговоров

Тем, кто саботирует мирные переговоры, есть Россия, а не Украина. Об этом заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Себастьян Фишер, сообщает Укринформ.

Дипломат отметил, что Украина абсолютно открыта для переговоров, это Россия отвергает их, в частности, она отклонила приглашение к следующему мирному саммиту, «что само собой говорит о ее (так называемой – ред.) «готовности».

«Если послушать заявления из Москвы, там нельзя услышать никакой готовности к мирным переговорам, больше они требуют аннексии нескольких украинских регионов, которые даже не контролируют… Если дойдет до мирных переговоров, Украина должна быть достаточно сильной, чтобы их вести, а для этого нужно, в частности, оружие» , - отметил Фишер.

При этом он напомнил, что Россия может эту войну завершить в любой момент, когда выведет свои войска.