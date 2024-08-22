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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: wikimedia.org

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 604 140 окупантов, 1130 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 22 августа составили:

  • личного состава – около 604 140 (+1130) человек,
  • танков ‒ 8529 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16567 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 17262 (+46) ед,
  • РСЗО – 1166 (+0) ед,
  • средства ПВО – 931 (+3) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13998 (+96),
  • крылатые ракеты ‒ 2443 (+1),
  • корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подводные лодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23280 (+59) ед,
  • специальная техника – 2904 (+17).

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