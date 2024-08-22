В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 604 140 окупантов, 1130 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 22 августа составили:
- личного состава – около 604 140 (+1130) человек,
- танков ‒ 8529 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16567 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 17262 (+46) ед,
- РСЗО – 1166 (+0) ед,
- средства ПВО – 931 (+3) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13998 (+96),
- крылатые ракеты ‒ 2443 (+1),
- корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
- подводные лодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23280 (+59) ед,
- специальная техника – 2904 (+17).