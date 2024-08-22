Рада ратифицировала Римский статут с ошибкой в переводе

Верховная Рада накануне ратифицировала ошибочный перевод Римского статута, что может создать проблемы для Украины с привлечением к ответственности представителей РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в статье "ЕП" Римский статут с русским акцентом: как Украина ратифицирует договоры с ошибками в переводе.

Как указано в публикации, ошибки в переводе Римского статута способны осложнить привлечение к ответственности российских пропагандистов за их призывы к геноциду украинцев.

В качестве примера приводится ситуация с термином, который на разных языках передан как "incitement" (англ.), "incitation" (фр.), "instigación" (исп.) и "подстрекательство" (рус.).

Уголовное право Украины предусматривает два разных преступления: прямые и публичные призывы к геноциду и подстрекательство к геноциду. Эти термины в правовом измерении приобретают очень разное значение.

Однако официальный перевод Римского статута (который был осуществлен еще в 2002 году, а сейчас подан президентом на ратификацию и ратифицирован парламентом) называет призывы к геноциду "подстрекательством".

Во французской и английской версиях Римского статута МУС для описания преступлений "призыв" и "подстрекательство" употреблены разные термины. Но в русской версии Римского статута и в его официальном украинском переводе этого не учли.

В украинской английское "solicite", "abet" и "incite" перевели единым термином "подстрекательство", что аналогично русскоязычной версии.

"Ключевая разница в том, что для того, чтобы доказать преступление подстрекательства к геноциду, необходимо юридически доказать и сам геноцид (а пока он не доказан ни на уровне Украины, ни на международном уровне). А вот доказать призывы к геноциду можно уже сейчас, еще до юридического установления факта геноцида как такового", – говорится в статье.

Накануне Верховная Рада поддержала ратификацию Римского статута Международного уголовного суда.

Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но до сих пор не ратифицировала его – даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МУС может привлекать к ответственности граждан Украины.