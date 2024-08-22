Трамп впервые выступил перед избирателями за пуленепробиваемым стеклом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп провел встречу со своими избирателями под открытым небом, где критиковал своих политических оппонентов стоя за пуленепробиваемым стеклом, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Los Angeles Times.

Трамп во время выступления назвал "отвратительным" экс-президента США Барака Обаму и обвинил действующего лидера Белого дома Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис в "смертоносном" выводе войск из Афганистана и развязывании войн в Украине и на Ближнем Востоке.

"Обама стрелял в вашего президента, и Мишель тоже", заявил политик. Кроме того, Трамп обвинил экс-президента США и его жену в том, что они "переходят на личное".

Как сообщалось, 19 августа Трамп заявил, что его внешний вид лучше, чем у его конкурентки Камалы Гаррис.