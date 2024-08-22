FT: Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую атомную электростанцию в России на следующей неделе, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Financial Times.

Во время своего интервью изданию, глава МАГАТЭ сообщил о намерении на следующей неделе посетить Курскую АЭС по приглашению российских властей.

Гросси намерен поговорить с руководителями станции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей. Он отметил, что в результате продвижения украинской армии вглубь России, АЭС теперь находится в пределах артиллерийской досягаемости украинской армии.

Председатель МАГАТЭ отмечает, что близость АЭС к боевым действиям вызывает "особое беспокойство", поскольку на станции функционируют два реактора РВПК, подобные тем, которые использовались на Чернобыльской АЭС.

"Я посетил несколько таких станций. Вы можете ходить и видеть топливные элементы, которые опускаются вниз, будто это спортивный зал или что-то подобное".

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