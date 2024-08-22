FT: Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую атомную электростанцию в России на следующей неделе, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Financial Times.
Во время своего интервью изданию, глава МАГАТЭ сообщил о намерении на следующей неделе посетить Курскую АЭС по приглашению российских властей.
Гросси намерен поговорить с руководителями станции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей. Он отметил, что в результате продвижения украинской армии вглубь России, АЭС теперь находится в пределах артиллерийской досягаемости украинской армии.
Председатель МАГАТЭ отмечает, что близость АЭС к боевым действиям вызывает "особое беспокойство", поскольку на станции функционируют два реактора РВПК, подобные тем, которые использовались на Чернобыльской АЭС.
"Я посетил несколько таких станций. Вы можете ходить и видеть топливные элементы, которые опускаются вниз, будто это спортивный зал или что-то подобное".
Предыстория:
- 16 августа Россия обвинила Украину в подготовке нападения на Курскую АЭС, а Минобороны РФ пригрозило "ответными мерами".
- Украина обвинения отвергла. "Украина не имеет ни намерения, ни возможности предпринимать какие-то подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь", - заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.
- Курская АЭС расположена в 40 километрах к западу от города Курск с населением в 500 000 жителей. Она имеет два действующих реактора, два выведенных из эксплуатации и два частично достроенных.