Кличко рассказал, когда планируется открытие синей ветки метро

Восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" находятся на завершающем этапе, возобновить движение поездов планируют в начале осени, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, сегодня начали засыпать котлован грун грунтом. Перед этим вокруг обновленного участка тоннеля котлован залили специальной цементной смесью и почти демонтировали три уровня его креплений.

Также Кличко сообщил, что вскоре будет проведено благоустройство территории на месте стройплощадки, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"Накануне специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля длиной 27 метров. Также усилили участки, прилегающие к нему с обеих сторон (общей длиной более 50 метров)", - отметил мэр.

Также, по его словам, сейчас завершают работы по укладке нового рельсового полотна. В тоннеле восстанавливают все необходимые кабельные сети и монтируют контактный рельс, через который подается напряжение.

Перед полноценным восстановлением движения осуществят пробные пуски поездов, а также тщательную проверку всех систем безопасности движения.

"Делаем все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени", - заверил Кличко.

Напомним:

Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Аварийная ситуация, которая возникла между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.

На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" работы продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро в начале осени 2024 года.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".