Рада согласовала виноградное законодательство с международными стандартами
Верховная Рада Украины приняла закон "О винограде и продуктах виноградарства", который приводит в соответствие нормы отраслевого законодательства с требованиями международных правил производства, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, добавив, что инициативу поддержали 311 нардепов.
Так, основная цель закона - приведение в соответствие норм отраслевого законодательства с требованиями международных правил производства продуктов виноградарства и виноделия и имплементации положений Регламентов ЕС по ведению виноградарства и виноделия.
Так, основные положения закона предусматривают:
- Унификацию терминов, определений, классификации сортов винограда и требований к производству винодельческой продукции, а также энологических практик в соответствии со стандартами ЕС.
- Введение требований к производству и обороту вин с географическими указаниями, аналогичных правилам стран ЕС.
- Защита географических указаний на территории Украины.
- Введение новых терминов и определений согласно европейским стандартам.
- Создание единого государственного реестра виноградарства и виноделия.
- Возможность государственной поддержки виноградарства и виноделия.
- Внедрение правил маркировки и представления винодельческой продукции.
- Введение контроля качества на всех этапах производства вина - от виноградника до готового продукта, определение контролирующих органов и санкций за нарушения.
Ожидаемые результаты:
- Граждане получат доступ к качественной продукции, произведенной по международным стандартам, имеющей особые свойства благодаря природным условиям.
- Создание новых рабочих мест в сельской местности и содействие развитию бизнеса.
- Улучшение здоровья населения благодаря безопасной и качественной продукции, изготовленной по международным нормам.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.