Рада согласовала виноградное законодательство с международными стандартами

Верховная Рада Украины приняла закон "О винограде и продуктах виноградарства", который приводит в соответствие нормы отраслевого законодательства с требованиями международных правил производства, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, добавив, что инициативу поддержали 311 нардепов.

Так, основная цель закона - приведение в соответствие норм отраслевого законодательства с требованиями международных правил производства продуктов виноградарства и виноделия и имплементации положений Регламентов ЕС по ведению виноградарства и виноделия.

Так, основные положения закона предусматривают:

Унификацию терминов, определений, классификации сортов винограда и требований к производству винодельческой продукции, а также энологических практик в соответствии со стандартами ЕС.

Введение требований к производству и обороту вин с географическими указаниями, аналогичных правилам стран ЕС.

Защита географических указаний на территории Украины.

Введение новых терминов и определений согласно европейским стандартам.

Создание единого государственного реестра виноградарства и виноделия.

Возможность государственной поддержки виноградарства и виноделия.

Внедрение правил маркировки и представления винодельческой продукции.

Введение контроля качества на всех этапах производства вина - от виноградника до готового продукта, определение контролирующих органов и санкций за нарушения.

Ожидаемые результаты:

Граждане получат доступ к качественной продукции, произведенной по международным стандартам, имеющей особые свойства благодаря природным условиям.

Создание новых рабочих мест в сельской местности и содействие развитию бизнеса.

Улучшение здоровья населения благодаря безопасной и качественной продукции, изготовленной по международным нормам.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.