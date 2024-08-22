Минобороны одобрило Концепцию военно-патриотического воспитания

Министерство обороны разработало Концепцию военно-патриотического воспитания в системе МОУ, которая призвана существенно повлиять на мотивацию действующих военнослужащих и потенциальных рекрутов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Как отмечается, новая Концепция утверждена приказом Минобороны №554/нм от 14.08.2024. Она стала первым шагом в процессе сотворения современной системы военно-патриотического воспитания.

"Утверждение Концепции — это лишь первый шаг в создании современной и эффективной системы военно-патриотического воспитания. На ее базе будет создан ряд нормативных документов, в том числе и соответствующая стратегия. Военно-патриотическое воспитание должно стать мощным инструментом мотивации военнослужащих и тех, кто рассматривает возможность приобщиться к войску. Кроме того, реализация концепции поможет создать соответствующую социально-культурную инфраструктуру. Мы не должны использовать устаревшие подходы. Напротив, наш ориентир – прогрессивный опыт и создание действительно рабочей системы военно-патриотического воспитания" , – подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

В Минобороны рассказали, что на него возлагаются вопросы разработки руководящих документов по внедрению в системе Минобороны стратегии военно-патриотического воспитания. Кроме того, Минобороны отвечает за организацию программ военно-патриотического воспитания и осуществляет контроль за их выполнением органами военного управления. В то же время, военно-патриотическое воспитание личного состава Вооруженных сил Украины осуществляет Генеральный штаб ВСУ. На него возлагается планирование и организация занятий по национально-патриотической подготовке и мероприятиям военно-патриотического воспитания, а также привлечение личного состава к их проведению, в частности, с целью повышения престижа военной службы.

Ознакомиться с концепцией можно по ссылке﻿.