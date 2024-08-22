Один из банков Кыргызстана отключил переводы через российский "Сбербанк"

Большой банк Кыргызстана «Айыл Банк» объявил о приостановке переводов с российских карт и счетов клиентов «Сбербанка» на неопределенный срок. Со ссылкой на пресс-службу киргизского банка, сообщает Укринформ.

Как отмечается, с 22 августа 2024 переводы из приложения «Сбер» на карточки и счета клиентов «Айыл Банк» временно отключены на неопределенный срок.

Причины такого решения банк не назвал.

Однако переводы через денежные переводы «Золотая корона» и AstraSend продолжают работать в обычном режиме.