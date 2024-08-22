Президент Молдовы Санду заявила, что будет баллотироваться на второй срок
Действующий президент Молдовы Майя Санду официально объявила, что будет баллотироваться на второй срок. Выборы пройдут 20 октября. Со ссылкой на NewsMaker, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"В 2024 году мы примем самое важное решение для страны с момента независимости. Мы определим наш внешний курс на референдуме. Я уверена, что наш народ выбирает мир и свободу. Также в 2024 году мы выбираем президента. Моя программа поняла: лучшие условия для жизни и взаимопонимание", - сказала Санду.
Как отмечает издание, она будет баллотироваться от своей партии "Действие и солидарность" (PAS), однако на ее логотипе нет упоминания партии. Лозунг кандидатки - "Мая Санду для Молдовы".
По информации NewsMaker, теперь инициативную группу Май Санду должен зарегистрировать Центризбирком. После этого нужно будет собрать не менее 15 тысяч и не более 25 тысяч подписей в по меньшей мере половине административно-территориальных единиц. Только после этого ЦИК сможет официально зарегистрировать Санду кандидатом.
1 августа в Молдове официально началась президентская предвыборная кампания. Выборы в стране пройдут 20 октября.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
Еще в декабре 2023 года Майя Санду заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Она также призвала молдавский парламент начать подготовку к референдуму по вступлению страны в Европейский Союз.
Напомним, недавно мы сообщали, что кандидаты на пост президента Молдовы впервые будут сдавать тест на знание государственного языка.