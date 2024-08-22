Украинцам насчитали 6,7 млрд налога на недвижимость

На 1 августа 2024 года Государственная налоговая служба сформировала более 3,5 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.﻿ Об этом говорится в ответе ГНС, сообщает Экономическая правда.

Соответствующие уведомления-решения получили почти 2 миллиона граждан. Общая сумма начисленного налога - 6,7 млрд грн. Для сравнения, в 2023 году налоговая насчитала украинцам на 2,6 млрд грн меньше налога на недвижимость, а в 2022 году - на 4,4 млрд грн меньше.

Однако похоже, что украинцы не совсем исправно платят налог на недвижимость. Так, если в 2022 году ГНС насчитала 2,3 млрд грн налога, то реальные поступления в бюджет составили лишь 1,2 млрд грн. В 2023 году начисленная сумма составила 4,1 млрд грн, в то же время поступления - 2,8 млрд грн.

ГНС сформировала и разослала уведомления-решения об уплате налога на недвижимость до 1 июля. Заплатить указанную сумму необходимо в течение 60 дней с момента получения такого уведомления-решения, то есть не позднее 30 августа.

В случае задержки с оплатой, ГНС может применить штрафные санкции: 5% от суммы долга при задержке до 30 дней и 10% - при задержке более 30 дней.

Налог на недвижимость - местный налог, который уплачивается раз в год за всю недвижимость, которая принадлежит плательщику, кроме земельных участков. В 2024 году налог уплачивается по итогам 2023-го.

База налогообложения - площадь недвижимости, которая превышает установленный законом предел. То есть, налог нужно платить за те "квадраты", которые превышают 60 квадратных метров для квартиры, 120 квадратных метров для дома и 180 квадратных метров, если в собственности человека есть и квартира, и дом.

Ставка налога - не более 1,5% от минимальной зарплаты за отчетный год за каждый "избыточный квадрат". Поскольку в этом году налог уплачивается за 2023 год, то ставка налога составляет не более 100,5 грн за квадратный метр.

Если же у человека есть право собственности на объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.