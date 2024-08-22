В Венгрии начали выселять украинских беженцев из Закарпатья - СМИ

В Венгрии начали выселять из приютов для беженцев граждан Украины из Закарпатья после принятия постановления правительства страны об ограничении помощи для украинцев из неприфронтовых регионов. Со ссылкой на венгерскую службу Радио Свобода, сообщает Новое время.

Издание отмечает, что из приютов в городе Коч 21 августа выселили 120 закарпатских ромов, которые проживали в частном приюте, субсидируемом государством. Часть была вынуждена ночевать на улице.

Накануне в Венгрии вступило в силу новое постановление правительства, которое ужесточает требования к беженцам из Украины.

Согласно новому закону, право на государственную поддержку, которая включает бесплатное жилье и базовую ежемесячную сумму, сохраняется только у украинцев, чей последний официальный адрес в Украине был в районе, в котором непосредственно происходили боевые действия.

В Венгрии в настоящее время проживают более 30 тысяч украинских беженцев. По оценкам ООН, из-за решения правительства бесплатное жилье в Венгрии потеряют 2−3 тысяч беженцев, среди которых наиболее уязвимыми являются представители ромского меньшинства из Закарпатской области.