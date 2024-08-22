Власти РФ заявили, что из Курщины выехали до 130 тысяч человек

В Курской области остаются 19 тысяч жителей. В то же время относительно количества выехавших российские власти приводят разные данные — от 115 до 133 тысяч человек﻿, заявили на совещании российского диктатора Владимира Путина с губернаторами пограничных регионов. Со ссылкой на РосСМИ, сообщает Деловая столица.

Речь идет о жителях 8 районов, которые подлежат эвакуации. По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, там живут 152 тысячи человек.

Смирнов заявляет, что по состоянию на 22 августа из области выехали 133 тысячи местных, а 19 тысяч жителей до сих пор остаются дома.

Также он отчитался, что в развернутых властями РФ лагерях временного пребывания сейчас находятся более 12 тысяч россиян.

В то же время первый вице-премьер России Денис Мантуров приводит другие данные. Он указывает, что "из опасных районов отселены 115 тысяч человек". Также Мантуров назвал часть Курской области "зоной обострения".

Также на совещании отчитался и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он доложил о социально-экономической ситуации в регионе и отметил, что она "продолжает оставаться сложной".

Напомним, на этом же совещании Путин заявил, что вопрос безопасности Курской области, где под контроль ВСУ перешли более 90 населенных пунктов и 1000 км² территории, является "проблемой" силовых структур.

Также хозяин Кремля обвинил ВСУ в попытке нанести удары по Курской АЭС в ночь на 22 августа.